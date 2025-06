APS Lav Romanò e Lotta Senza Quartiere: un incontro per il futuro del centro storico di Cosenza

Dopo l’inaugurazione della propria sede nel cuore del centro storico di Cosenza, lo scorso 16 maggio, l’associazione APS Lav Romanò avvia un nuovo percorso di dialogo e partecipazione in collaborazione con Lotta Senza Quartiere.

Il primo appuntamento di questo ciclo di incontri si terrà mercoledì 4 giugno alle ore 18, presso la sede di Lav Romanò, in Corso Telesio 102. L’incontro sarà un’occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità del centro storico di Cosenza, con particolare attenzione alla comunità rom romena, presente in loco dal 2015.

L’evento sarà moderato da Fiore Manzo, presidente di APS Lav Romanò, e proseguirà con gli interventi di:

Andrea Spallato – Il centro storico di Cosenza: il passato, il presente e il possibile

Giulio Malatacca, vicepresidente APS Lav Romanò – Una nuova frontiera: Rom romeni in Italia e Cosenza

Lotta Senza Quartiere, con Teresa Paese, Carlo Stepanchich e Christian Cosentiano – Noi e il quartiere

Con questo incontro, le associazioni intendono costruire un percorso di ascolto e azione, che includerà una serie di attività volte alla valorizzazione del centro storico e alla promozione dell’inclusione sociale.

L’evento si concluderà con un rinfresco offerto ai partecipanti, per favorire un momento di dialogo informale e condivisione.