Riconoscimento dello Stato della Palestina: interviene il Sindaco Franz Caruso in vista del Consiglio comunale di mercoledì 4 giugno. “Chiediamo a gran voce e tutti insieme la cessazione della guerra nella striscia di Gaza. Se non ora, quando?”

“Ogni piccola azione o iniziativa istituzionale che possa venire anche da città geograficamente distanti dai luoghi dove il conflitto impazza e miete vittime innocenti, rappresenta un modesto, ma significativo contributo per chiedere a gran voce e tutti insieme la cessazione della guerra nella striscia di Gaza e il riconoscimento dello Stato della Palestina. Non c’è più tempo da perdere e anche dalla civilissima Cosenza deve levarsi alto il grido di dolore per dire basta ad una guerra assurda e contro natura che si sta trasformando, nelle ultime settimane, in una vera e propria imperdonabile mattanza dei bambini”.

Ad affermarlo, con forza e determinazione, è il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, anche in vista della prossima seduta del Consiglio comunale, in programma mercoledì 4 giugno, nel corso della quale sarà discussa la mozione, presentata dal consigliere Francesco Alimena, sul riconoscimento dello Stato della Palestina da parte dell’Italia e dell’Europa.

“Tutelare i diritti umani e fermare il conflitto sconsiderato che si sta combattendo, in tutta la sua efferatezza, nella striscia di Gaza, deve essere un imperativo categorico anche per la nostra città, per la Cosenza democratica, progressista, ricca di civiltà e presidio dei diritti di tutti, nessuno escluso.

Cosenza – ha proseguito il Sindaco Franz Caruso – deve seguire – e lo farà approvando in Consiglio comunale la mozione sul riconoscimento dello Stato della Palestina – l’esempio già seguito da altre città del Paese, come Firenze, Milano, Torino, ma anche da altre realtà, più piccole, come Pescara e Modena. Anche Cosenza intende far parte così di quella “Rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese, per il diritto internazionale e per la coesistenza pacifica dei popoli”, che si sta allargando sempre di più, rappresentando il coronamento di una mobilitazione sempre più massiccia nella quale le istituzioni locali, insieme ad associazioni e a semplici cittadini, stanno assumendo posizioni sempre più marcate a difesa del popolo palestinese e contro la guerra e il genocidio in atto nella striscia di Gaza.

Se non ora, quando? – si chiede Franz Caruso -. E’ questa l’occasione – afferma ancora il Sindaco di Cosenza per attribuire agli enti locali un nuovo protagonismo, cosìddetto dal basso, che da un lato rappresenti lo strumento per affiancare e sostenere i negoziati di pace e, dall’altro, possa scuotere dal torpore anche Parlamento e Governo italiani in direzione del riconoscimento dello Stato di Palestina, affinché identico percorso possa essere seguito dal Parlamento Europeo ed anche in sede ONU”.