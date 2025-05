Sevizie a gatti di quartiere, il sindaco di Montalto Uffugo, Faragalli: “Tolleranza zero contro ogni forma di maltrattamento”

Un’ondata di indignazione sta attraversando la comunità di Montalto Uffugo a seguito di crescenti segnalazioni di maltrattamenti e avvelenamenti a danno di cani e gatti. Di fronte a questa preoccupante escalation, il sindaco Biagio Faragalli, insieme al consigliere delegato alla Sanità, Alessandro Mazzotta, e a tutta l’Amministrazione comunale, stigmatizza tali episodi e annuncia un piano d’azione deciso e senza precedenti, dichiarando “tolleranza zero” contro chiunque osi compiere atti di crudeltà verso gli animali del territorio. La decisione del primo cittadino arriva dopo che in queste settimane dei residenti hanno denunciato diversi ritrovamenti di animali domestici feriti o, peggio ancora, deceduti a causa di veleno o violenze. Episodi che hanno scosso profondamente la cittadinanza. <<Non possiamo e non dobbiamo rimanere indifferenti di fronte a tanta ferocia – dichiarano Biagio Faragalli e Alessandro Mazzotta – gli animali sono esseri senzienti e parte integrante del nostro tessuto sociale. Chi li maltratta o li avvelena non solo commette un reato grave, ma ferisce la coscienza dell’intera comunità>>. Il piano d’azione delineato dal sindaco e dalla sua squadra per affrontare questa grave piaga prevede, dunque, diverse misure chiave, tra cui il rafforzamento dei controlli da parte della polizia locale, prestando particolare attenzione alle aree dove si sono verificati gli episodi di maltrattamento e saranno, inoltre, potenziate le attività di indagine per identificare i responsabili. Ed ancora, verrà stretta una sinergia ancora più forte con le forze dell’ordine per coordinare le azioni e garantire una risposta rapida ed efficace alle segnalazioni. Non mancheranno, le campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere il rispetto per gli animali, la corretta gestione degli animali domestici e la denuncia di qualsiasi forma di abuso. Il sindaco Faragalli lancia anche un appello alla cittadinanza: <<Chiedo a tutti i cittadini di essere i nostri occhi e le nostre orecchie. Non abbiate timore di denunciare qualsiasi episodio sospetto. La vostra collaborazione è fondamentale per fermare questa scia di violenza e proteggere i nostri amici a quattro zampe. Facendo rete la crudeltà verso gli animali non avrà posto nella nostra comunità>>.