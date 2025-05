Truffa e rapina anziana a Castrolibero (CS): arrestato nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Castrolibero (CS) hanno eseguito a Ottaviano (NA) un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Cosenza su richiesta della locale procura della Repubblica, nei riguardi di un 40enne del capoluogo partenopeo indagato per truffa in concorso e rapina aggravata commessi a Castrolibero nello scorso mese di gennaio. Il provvedimento cautelare e’ stato adottato dopo indagini svolte dai Carabinieri in seguito ad una denuncia per truffa e rapina sporta da un’anziana signora, la quale, tratta in inganno da una telefonata da parte di un sedicente carabiniere ed un sedicente avvocato, aveva consegnato ad un uomo denaro contante per un valore di circa 20mila euro, nella convinzione della necessita’ di pagare immediatamente una “cauzione” per liberare il figlio responsabile di un incidente stradale con feriti gravi.

Una volta aperta la cassaforte, l’uomo, con violenza sull’anziana donna, si era impossessato di denaro contante pari a circa 20.000 euro e monili in oro e pietre preziose. Gli esiti investigativi, acquisiti a seguito delle accurate indagini svolte dai Carabinieri, hanno permesso di individuare l’autore dei reati.