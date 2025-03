Tenta di truffare anziana con la tecnica della finta telefonata dei carabinieri: arrestata una donna a Rende (CS)

Una trentaduenne di origini campane e’ stata arrestata in flagranza di reato mentre tentava di allontanarsi con quanto sottratto ad una donna anziana di Rende, in prossimita’ dell’abitazione della vittima. L’anziana signora era stata presa di mira con l’ormai nota telefonata, da parte di un fantomatico maresciallo dei Carabinieri, il quale la informava che al figlio era occorso un sinistro stradale con feriti gravi e, per questo, era tratto in arresto e trattenuto presso la Caserma in attesa di giudizio.

Per scongiurare tutto cio’, una collaboratrice del maresciallo si sarebbe presentata nell’abitazione per ritirare i soldi ed eventuali preziosi custoditi in casa. Questa volta pero’ la vittima, consapevole della truffa che si stava concretizzando nei suoi confronti ha contattato, tramite il figlio, i veri carabinieri, che in breve tempo predisponevano un servizio riuscendo a sorprendere la donna che si era presentata per prelevare il denaro.

Per quest’ultima si sono spalancate quindi le porte della casa circondariale di Castrovillari dove rimarra’ in attesa dell’udienza di convalida da parte della magistratura.