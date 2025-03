XII Congresso della Fnp Cisl Cosenza: confermato alla guida il segretario generale Raffaele Zunino

Alla presenza della Segretaria nazionale Anna Maria Foresi, si è riunito il XII Congresso della Federazione Pensionati Cisl della provincia di Cosenza sul tema “Generazione sostenibile. Il coraggio della partecipazione”

«Riaffermiamo – ha detto tra l’altro, introducendo i lavori, il Segretario generale della Fnp Cisl Cosenza Raffaele Zunino – la convinzione di essere una “generazione per la sostenibilità”, come dice il tema del nostro Congresso: sostenibilità sociale, ambientale, dei percorsi di vita. Questo significa assumere la responsabilità di connettere valori, azioni e persone per costruire un futuro più giusto. Ci impegnano sfide importanti che riguardano la vita delle persone: non autosufficienza, difesa e riorganizzazione del servizio sanitario pubblico, politiche sociali e integrazione socio-sanitaria, pensioni, mobilità. Problemi cruciali per un territorio che invecchia, come la provincia di Cosenza, e vede crescere il bisogno di servizi efficienti, nei centri e soprattutto nelle aree interne. Scegliamo perciò di partecipare e di non chiuderci in noi stessi; di essere una generazione in dialogo con le altre generazioni, per affermare i diritti di tutti. Il coraggio della partecipazione la Cisl ce l’ha e lo dimostra con determinazione e competenza partecipando ai tavoli del confronto a tutti livelli, sedendovi non con atteggiamento pregiudiziale, ma costruttivo; formulando proposte e non limitandosi alle proteste».

«Occuparsi del mondo dei pensionati comporta responsabilità e rappresentarli richiede un forte impegno personale e di squadra. È essenziale adattarsi a tempi e alle trasformazioni. Oggi pensionati sono sempre più persone attive. Dobbiamo rappresentare quindi “pensionati giovani” e quelli non autosufficienti, con redditi variabili», ha evidenziato nel suo intervento il Segretario Generale della FNP-CISL Calabria Salvatore Mancuso. «L’evoluzione della società richiede continui adeguamenti, ad esempio sulla informatizzazione spinta, quindi sul piano della tecnologia e della prevenzione delle truffe. Sulla qualità della sanità regionale, le statistiche ci pongono all’ultimo posto, con scarse prestazioni e lunghe lista d’attesa. Anziani e pensionati necessitano di vicinanza, supporti, servizi. Chiediamo di essere presenti ai tavoli di discussione e diciamo basta ai commissariamenti».