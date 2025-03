Mendicino (Cs), il sindaco Bucarelli incontra il sottosegretario Savino: “Interlocuzione sul tema del bilancio stabilmente riequilibrato”

Si è svolto ieri a Roma un incontro cruciale tra il Sindaco di Mendicino Irma Bucarelli e il Sottosegretario di Stato On.le Sandra Savino, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per una importante interlocuzione con i tecnici del Mef . L’incontro ha avuto come obiettivo principale quello di discutere sul tema del Bilancio Stabilmente Riequilibrato del Comune, un passo fondamentale per accompagnare la nostra città verso un percorso di ripresa e fuoriuscita dal dissesto finanziario.

Il Sindaco Bucarelli, al termine dell’incontro, ha dichiarato: «Questa interlocuzione con i tecnici del Ministero delle Economie e delle Finanze rappresenta un momento significativo per il futuro della nostra città. Siamo determinati a lavorare insieme per costruire un bilancio solido e sostenibile, in grado di garantire i servizi essenziali per i cittadini e di rilanciare lo sviluppo economico locale. È fondamentale che il nostro Comune possa ricevere il supporto necessario per superare le difficoltà attuali e tornare a investire nel benessere della nostra comunità».

Il Sindaco ha inoltre sottolineato l’importanza di un dialogo costante con il Governo centrale: «Solo attraverso un confronto continuo e costruttivo possiamo trovare soluzioni efficaci per la gestione delle finanze comunali. È nostra responsabilità garantire un futuro migliore per i nostri cittadini e lavoreremo instancabilmente per raggiungere questo obiettivo».

Nel corso dell’incontro, il Primo Cittadino di Mendicino è stata supportata dall’On. Francesco Cannizzaro – Segretario regionale di Forza Italia – che Irma Bucarelli ha voluto ringraziare per la disponibilità e l’impegno già assunti per la nostra città durante la campagna elettorale.

La riunione ha segnato un passo avanti significativo nel processo di risanamento finanziario del Comune, con l’auspicio di avviare al più presto le azioni necessarie per il rilancio e la stabilità economica.