Inviato di “Striscia La Notizia” aggredito e schiaffeggiato a Cetraro (CS): chiedeva di prendere le distanze dalla mafia con il suo “metro anti ‘ndrangheta”

Aggredito e schiaffeggiato a Cetraro, nel Cosentino, l’inviato di ‘Striscia La Notizia’, Michele Macrì. Durante una puntata del tg satirico, andata in onda ieri sera alle 20.35, Macrì si trovava nella cittadina tirrenica per realizzare un servizio sullo storico boss di ‘ndrangheta Franco Muto, condannato a vent’anni di reclusione nell’ambito del processo antimafia ‘Frontiera’.

Con il suo ‘metro anti ‘ndrangheta’, Macrì intendeva verificare se i cetraresi prendano le distanze dalla mafia. Tra gli intervistati, anche un uomo di Foggia in vacanza a Cetraro che, dopo aver affermato di non sapere cosa sia la ‘ndrangheta, ha prima cercato di allontanare l’inviato con la minaccia “O te ne vai o ti spacco la faccia”, per poi aggredirlo con schiaffi e spintoni.