San Basile: l’Amministrazione promuove la formazione all’uso del defibrillatore

Cittadini corresponsabili della sicurezza e del soccorso, sentinelle attive e preparate sul territorio per intervenire in casi di emergenza. E’ lo spirito dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di San Basile, guidata dal sindaco Filippo Tocci, che in sinergia con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Castrovillari, ha organizzato una giornata di formazione dedicata alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e all’utilizzo del defibrillatore.

L’evento ha riscosso grande interesse e partecipazione da parte dei cittadini di San Basile e dei paesi limitrofi, uniti dall’obiettivo condiviso di imparare a gestire situazioni di emergenza nell’ottica di poter contribuire a salvare vite umane. L’iniziativa si inserisce in un ampio progetto di sensibilizzazione e prevenzione, volto a formare i cittadini sulle tecniche di primo soccorso e sull’importanza di saper intervenire prontamente in caso di arresto cardiaco.

«Quello svolto nei giorni scorsi è un passo fondamentale per aumentare la sicurezza nel nostro territorio e permettere a ciascun cittadino di intervenire in maniera corretta e tempestiva in situazioni critiche – ha sottolineato Caterina Pugliese, delegata alla sanità del Comune di San Basile – La formazione è la chiave per creare una comunità più consapevole e pronta ad affrontare le emergenze».

Il Comune di San Basile ha la precisa volontà di impegnarsi a proseguire su questa strada, promuovendo attività che migliorano la salute e la sicurezza della cittadinanza. «La formazione BLSD – ha continuato Pugliese – rappresenta una risorsa fondamentale per la nostra comunità, poiché le emergenze non sempre si verificano in presenza di personale sanitario e la tempestività di un intervento può fare la differenza. Per questo motivo, il Comune continuerà a investire nella diffusione della cultura del primo soccorso, con l’obiettivo di rendere San Basile un esempio di comunità sicura e solidale».