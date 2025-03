Riqualificazione San Vito/ Serra Spiga. Sopralluogo del sindaco Franz Caruso e dell’assessore Incarnato sulla variante progettuale volta a realizzare un secondo accesso

Sopralluogo del sindaco, Franz Caruso, e dell’assessore all’urbanistica Pina Incarnato a San Vito/Serra Spiga per verificare la fattibilità della variante progettuale ai lavori già in corso per la riqualificazione urbana del vasto comprensorio.

“Un’idea progettuale già di grande valore – afferma il sindaco Franz Caruso – che ci sta vedendo intervenire in maniera energica e vigorosa per riqualificare una zona abbandonata da anni, sarà ulteriormente migliorata grazie ad una variante che ci consentirà di abbattere una problematica storica, che incide negativamente sulla viabilità dell’intero quartiere. Si tratta della realizzazione di una strada parallela nei pressi di via Galli, dove sarà eliminato il semaforo, per creare una nuova accessibilità tra Serra Spiga e Mendicino”.

“Stiamo puntando molto su questa parte della città dove, grazie alla propulsione fornita da tre linee di finanziamento PNRR, stiamo operando una vera e propria azione di rilancio a beneficio dei residenti e dell’intera comunità cosentina. I due quartieri, infatti, rappresentano, una delle porte di accesso alla città offrendone un’immagine impattante ed importante che oggi, riconvertita, sarà più attraente e sicura. Con l’innesto di variante al progetto originario, inoltre, insieme alla già realizzata nuova rotatoria di Città 2000, che ha consentito la riapertura alla circolazione del tunnel di via degli Stadi e del tratto della stessa strada, compreso tra l’incrocio con piazza I° Maggio e l’intersezione con via De Nicola e via Galli, miglioreremo di molto la viabilità, rendendo il traffico più scorrevole”.

“Se per 70 anni nessuno ha pensato a Serra Spiga e San Vito – rilancia l’assessore Incarnato – noi abbiamo recuperato questa mancanza storica, realizzando ed attraendo finanziamenti importanti, attraverso un progetto di straordinario valore che stiamo, addirittura, migliorando ed implementando in corso d’opera. Non ci siamo accontentati, in estrema sintesi, di destinare ben 13 milioni di euro alla riqualificazione generale e complessiva dei due quartieri, ma stiamo tentando, riuscendoci, di eliminare antiche e mai risolte situazioni di criticità, incidendo positivamente anche sulla circolazione stradale. La nuova apertura viaria, infatti, rappresenterà il secondo punto di accesso alla città da Mendicino, dopo la rotatoria di città 2000. Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più attrattivi i due quartieri anche attraverso un’accessibilità funzionale capace di garantire una circolazione veicolare più snella a servizio dei residenti, ma anche delle tante attività commerciali presenti”.