Manovra, Loizzo (Lega): “Grazie a nostro Odg 150mila euro per Biblioteca Cosenza”

“Con l’approvazione di un nostro Odg alla Manovra, 150mila euro saranno assegnati al ministero della Cultura per la digitalizzazione del patrimonio librario della Biblioteca nazionale di Cosenza. Un impegno che il Governo ha accolto e di cui siamo orgogliosi e fieri. Ogni euro destinato a preservare e valorizzare un polo culturale significativo come quello di Cosenza, l’unica biblioteca pubblica statale sul territorio calabrese, è un euro ben speso per conservare gelosamente tutto ciò che rappresenta la nostra storia e cultura. La Biblioteca nazionale di Cosenza è tra le più giovani del nostro Paese e merita il giusto supporto perché oltre a custodire un patrimonio unico, promuove anche attività culturali che raccolgono i nostri cittadini attorno a momenti di socialità che contribuiscono a trasmettere valori e tradizioni. Ancora una volta, la Lega e il Governo dimostrano grande sensibilità per i territori e le istituzioni vicine ai cittadini e ai loro bisogni”.

Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.