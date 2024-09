Frecciarossa a Sibari, Tavernise (M5S): “Ripristinare le coincidenze. Inaccettabili 6 ore di attesa di notte in una stazione deserta”

“Voglio augurami che si sia trattato di un mero errore di pianificazione e che il problema si risolva in tempi molto brevi. Perché sarebbe inaccettabile, altrimenti, pensare ad una organizzazione così fallace per un servizio così importante qual è quello relativo al trasporto pubblico. Mi riferisco al caso dell’inesistente coincidenza del Frecciarossa che fa capolinea a Sibari alle 22,45 con il Bus navetta che arriva fino a Crotone e che parte da Sibari alle 4 del mattino del giorno dopo. Credo che 6 ore di attesa di notte in una stazione ferroviaria deserta non siano una prospettiva felice per nessuno. E penso anche che la pianificazione annunciata da Fs per la chiusura della ferrovia ionica debba essere assolutamente rivista tenendo conto delle esigenze degli utenti che non possono essere considerati e trattati quali pacchi postali.

Già lo stop ai treni dal 16 settembre 2024 al 19 gennaio 2025 tra Sibari e Crotone sta provocando molti disagi ai pendolari. Ma invece di cercare di lenire una situazione già complicata di suo, si continua a disincentivare l’uso del trasporto pubblico andando a favorire quello del trasporto privato.

Mi auguro dunque che questa svista possa essere corretta così da consentire comodi rientri e non viaggi della speranza”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale e capogruppo del M5S Davide Tavernise.