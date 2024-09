Inaugurazione anno accademico all’Unical, Bevacqua e Iacucci: “Finalmente Occhiuto accoglie la nostra proposta e annuncia la nascita del Policlinico universitario”

Questa mattina il capogruppo del Pd Mimmo Bevacqua e il vicepresidente di minoranza del Consiglio Franco Iacucci hanno preso parte all’inaugurazione dell’anno accademico all’Unical.

“Un momento importante – spiegano i due in una nota stampa – per comprendere e illustrare il lavoro svolto durante l’ultimo anno e indicare le sfide sempre più impegnative che l’Università dovrà affrontare nei prossimi anni per rimanere competitiva e garantire un’offerta formativa di qualità elevata e al passo con i tempi. Esprimiamo vivo apprezzamento – dicono ancora Bevacqua e Iacucci – per i risultati ottenuti negli ultimi anni grazie a un lavoro di squadra che ha portato l’Unical a scalare tantissime posizioni nella classifica degli atenei italiani, anche per l’originalità della sua offerta residenziale. Sul diritto all’istruzione non ci devono essere barriere politiche e appartenenze, ma occorre piena condivisione e sforzi comuni, così come sulla sanità, come abbiamo avuto di spiegare negli scorsi giorni. Anche per non correre il rischio di indebolire e rendere fragile l’immagine dei presidi ospedalieri all’interno dei quali operano eccellenti professionalità. Infine – concludono Bevacqua e Iacucci – registriamo, finalmente, che il presidente Occhiuto, dopo ben due anni di sprone e di stimoli, ha annunciato la nascita del Policlinico universitario al campus di Arcavacata, così come noi auspicavamo e avevamo richiesto già subito dopo l’istituzione della Facoltà di medicina indicandola chiaramente come l’unica scelta ragionevole e funzionale”.