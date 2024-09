Chiude la trentesima edizione del Festival delle Serre di Cerisano. Numeri incredibili e successo oltre ogni aspettativa

Numeri da capogiro e un successo, in termini di qualità proposta e partecipazione, che non si registra da anni. Si è chiusa ufficialmente domenica la trentesima edizione del Festival delle Serre di Cerisano (Cs) con piena soddisfazione da parte del sindaco, Lucio Di Gioia, dell’amministrazione comunale e di tutto lo staff organizzativo. Una settimana pienissima di eventi, spettacoli, ospiti.

Sei giorni di programmazione, oltre 40 spettacoli tra musica, teatro, cinema, jazz. Il Festival delle Serre di Cerisano continua a emozionare. E nell’occasione speciale del 30°anniversario, dal 3 all’8 settembre, ha stupito affezionati e visitatori. A iniziare dal tema innovativo scelto. Un filo lungo 30 anni, che continua a guardare al futuro tenendo unita questa comunità e che è capace di portare nei nostri territori i migliori artisti del panorama artistico-culturale nazionale e internazionale.

Il jazz, ad esempio, ha ospitato Fabrizio Bosso con l’Elio Coppola trio, Luigi Viva e Luigi Masciari con “Viva De André”, note, voci e immagini per raccontare uno dei cantautori più importanti della storia italiana e poi GeGè Telesforo e Big Mama oppure Greta Panettieri che, con il suo virtuosismo, la sua estensione e la sua innata capacità interpretativa ha deciso di cimentarsi nell’impresa di cantare Frank Sinatra e l’intramontabile James Senese che ha raccolto una standing ovation finale da brividi.

Poi i Talk con l’attesissimo libro di Claudio Signorile e Simona Colarizi sul caso Moro, quello con l’Università e quello con l’ex presidente della Commissione nazionale antimafia. E ancora l’asta benefica delle maglie delle principali squadre di calcio di serie A e B con Hasta Cuanto Podemos e Fondazione Lilli Funaro. La sezione cinema con gli ultimi successi, il teatro dei ragazzi con spettacoli curatissimi ed emozionanti. E ancora: il teatro con esibizioni importanti (Sabina Guzzanti, Mazzotta, Vergassola), la sezione Agorà live e la Spiral Sound. Insomma, un “Festival delle Serre per tutti”, come ha fortemente voluto il primo cittadino, Di Gioia. Con lui, per il Festival, anche i partner: Sergio Gimigliano per Associazione Picanto, Benedetta Cannataro per Proloco Cerisano ed Erika Liuzzi, Anna Infante e Pietro Pietramala per Piano B. Grazie a tutti loro, il cartellone ha ricevuto apprezzamenti e condivisioni. La “chiusura”, infine, con l’Orchestra Sinfonica Brutia e il maestro Francesco Perri tra emozioni e musiche senza tempo.

Gli slarghi, i vicoli, le piazze. Ma anche le attività, i sorrisi dei partecipanti, le passeggiate tra palazzo Sersale e i luoghi degli altri spettacoli sono bellissimi pensieri di una delle edizioni del Festival delle Serre più riuscite di sempre.

Il Festival delle Serre è candidato all’Avviso “Eventi di Promozione Culturale 2024” finanziato con risorse PAC 2014/2020 Az. 6.8.3. dalla Regione Calabria – Dip. Istruzione, Formazione Pari opportunità – Settore Cultura