L’Estate florense si è conclusa con un risultato ben oltre le previsioni, per questo evento d’arte e cultura che si è svolto all’interno del programma del “Transumanze Sila Festival”

«Un pubblico numerosissimo ha seguito l’esibizione a San Giovanni in Fiore del maestro Giancarlo Giannini, accompagnato da Marco Zurzolo, musicista di grandissimo livello. L’“Estate florense” si è dunque conclusa con un risultato lusinghiero, ben oltre le previsioni, per questo evento sensazionale d’arte e di cultura che si è svolto all’interno del programma del “Transumanze Sila Festival”». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che spiega: «Giannini e Zurzolo hanno letteralmente trascinato gli spettatori, portandoli in quella dimensione dello spirito in cui musica e parole sollevano l’animo umano dalle inquietudini del tempo. Abbiamo avuto l’onore di ospitare una star internazionale del cinema e un compositore di straordinaria levatura, che peraltro hanno potuto conoscere da vicino le bellezze e la storia di San Giovanni in Fiore, così come l’attualità del pensiero del suo fondatore, l’abate Gioacchino, teologo della storia e profeta cristiano della speranza e della pace».

«Quest’anno – sottolinea la sindaca Succurro – l’“Estate florense” ha fatto registrare un aumento esponenziale delle presenze in occasione di ogni iniziativa: dai laboratori creativi e formativi per i piccoli, ai Centri estivi; dalle mostre, anche di artisti locali, ai concerti di vario genere musicale, agli appuntamenti teatrali e letterari. Gli sforzi profusi ci hanno ampiamente ripagato, anche con il successo e l’apprezzamento inimmaginabili che le proposte del programma estivo hanno avuto a Lorica e nei vari villaggi del territorio. Grazie all’impegno costante di tutti gli addetti comunali e collaboratori, abbiamo unito natura, arte, cultura, spettacolo, pedagogia, enogastronomia tipica, tradizioni e turismo delle radici, con un ritorno altamente significativo – conclude la sindaca Succurro – in termini di interesse e insieme di immagine della città, con ricadute evidenti per l’economia locale. Per le prossime settimane, sono già in calendario feste e sagre di sicuro richiamo. Continueremo a lavorare in questa direzione, con l’obiettivo di migliorare ancora l’offerta culturale, turistica e ricettiva della Capitale della Sila».