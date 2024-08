Vaccarizzo Albanese: ripartono i lavori sulla SP 180

La SP 180 sarà nuovamente chiusa al traffico veicolare a partire dal prossimo lunedì 26 agosto e fino al prossimo venerdì 6 dicembre per consentire l’ultimazione degli interventi di realizzazione del nuovo collegamento viario e l’ammodernamento del tratto esistente che garantirà un collegamento veloce, sicuro e moderno tra il Salotto Diffuso di Vakarici, Corigliano-Rossano ed il resto della Sibaritide.

È quanto contenuto, in sintesi, nell’ordinanza firmata dal Sindaco Antonio Pomillo che impone la chiusura al transito per tutti gli utenti, fatta eccezione per i proprietari dei terreni agricoli (e loro cooperatori), le maestranze e gli addetti ai lavori, nel tratto interessato dai lavori tra il km 13+500 al km 19+100, quindi dal borgo e fino a località Laquani.

Le visite al Cimitero Comunale, con accesso dal solo borgo, saranno consentite il sabato e la domenica, salvo urgenze degli addetti ai lavori ed alla manutenzione dello stesso. Nel tratto interessato dall’ordinanza sarà installata l’apposita segnaletica.

Nel periodo di chiusura della strada, il borgo di Vaccarizzo sarà raggiungibile imboccando la SP 177, dall’intersezione di Casachelle (SS106), successivamente la SP 183 dalla biforcazione in contrada Mezzofato e, quindi, la SP 180 da San Cosmo Albanese. –