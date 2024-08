Gli esponenti del comitato per la difesa del diritto alla salute entusiasti per l’arrivo della pioniera della chirurgia robotica, Franca Melfi

“La professoressa Franca Melfi, docente di Chirurgia toracica dell’Università di Pisa, ha accettato di trasferirsi nella nostra regione dove lavorerà per l’Università della Calabria e opererà nell’Ospedale di Cosenza.

Franca Melfi ha eseguito la prima procedura al mondo di asportazione del tumore al polmone col robot nel 2001.

Nel corso del 37° Meeting annuale dell’Eacts-European association for cardiothoracic surgery, il più importante evento di chirurgia cardiotoracica con esperti provenienti da tutto il mondo, la professoressa Franca Melfi, direttore del Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica e della Sezione dipartimentale di Chirurgia toracica mininvasiva e robotica dell’Aoup, lo scorso anno, è stata nominata presidente della società scientifica europea. E’ la prima volta per una donna.

Un cervello di ritorno, viste le sue origini calabresi – nata a Cosenza e cresciuta ad Oriolo.

Queste belle notizie- concludono- rappresentano uno spiraglio di luce per la nostra sanità ma soprattutto un notevole e prestigioso contributo alla crescita culturale dei tanti studenti e futuri medici dell’Università della Calabria.

Bentornata in Calabria prof.”