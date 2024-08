Rifiuti: nuove regole a Santa Maria del Cedro

Una raccolta differenziata dei rifiuti sempre più efficiente, attraverso regole più certe e stringenti in attesa della rivoluzione tecnologica in programma. È quanto intende realizzare il Comune di Santa Maria del Cedro migliorando quanto di buono già fatto negli ultimi anni con il sistema porta a porta, adottato sin dal 2010 e progressivamente esteso alle aree che compongono l’abitato, centro storico, frazioni di Marcellina e Pastina, zona mare, tanto per abitazioni e parchi residenziali quanto per le attività economico-commerciali.

Quanto alle regole, il sindaco Ugo Vetere ha adottato una propria ordinanza contenente disposizioni sui conferimenti e aggiornamenti del quadro sanzionatorio che entreranno in vigore da martedì 1° ottobre 2024.

È stato innanzitutto modificato il calendario della raccolta. L’organico o umido sarà raccolto lunedì, mercoledì e sabato; carta e cartone il martedì; indifferenziato il venerdì; multimateriale (plastica, alluminio, pentole in acciaio, ecc.) il giovedì. Per tutte queste tipologie di rifiuti la deposizione all’esterno delle abitazioni dovrà avvenire tra le 6 e 30 e le 7 e 30 del mattino.

Il vetro potrà essere conferito tutti i giorni e a qualsiasi ora, utilizzando gli appositi contenitori di colore verde presenti nelle strade pubbliche.

I rifiuti ingombranti potranno essere depositati all’esterno lunedì e sabato, ma solo dopo averne concordato il ritiro con gli addetti al servizio, prenotandolo telefonicamente al 3717730779, tutti i giorni dalle 7 alle 12 tranne la domenica.

Un ruolo importante continuerà a rivestire l’Isola ecologica di località Sant’Andrea, nella parte alta del comune, prossima al centro storico. Qui, i soggetti interessati potranno recarsi autonomamente per conferire rifiuti ingombranti, “verde” (sfalci e potature), carta e cartone tutti i giorni dalle 8 alle 12 esclusa la domenica.

Dovranno essere rispettati i divieti circa le modalità in termini di calendario, orari, luoghi di conferimento e tutti quelli relativi alle condotte anti ecologiche, tra le quali gli abbandoni su tutto il territorio comunale di rifiuti pericolosi e non diversi dai Rifiuti solidi urbani che necessitano di apposite autorizzazioni.

L’ordinanza sindacale dispone “che le attività commerciali, i parchi, i villaggi e i condomini collochino all’interno dei propri spazi i contenitori carrellati di adeguata volumetria, contrassegnati con apposita segnaletica dedicati alla raccolta differenziata per ogni frazione merceologica e che gli stessi siano tenuti in corretta funzionalità e proporzionati agli immobili per cui viene garantito il servizio“.

Infine, il provvedimento prevede sanzioni amministrative per le violazioni di quanto previsto. Gli importi variano da 50 a 2.500 euro a seconda del tipo di infrazione accertata. È contemplato il pagamento in misura ridotta. Alla Polizia locale e alle altre forze dell’ordine presenti sul territorio sono demandati i controlli e il rispetto del provvedimento.

Come comunicato nei mesi scorsi, inoltre, il Comune di Santa Maria del Cedro ha aggiudicato l’affidamento per la modernizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, con 993 mila 610,64 euro di finanziamento ministeriale da fondi del Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr) che saranno impiegati per il miglioramento e la meccanizzazione del servizio.

È prevista l’installazione di eco-isole informatizzate e di eco-compattatori per specifici rifiuti (plastica, lattine) che tramite sistemi informatici forniranno buoni sconto e bonus sulla spesa, l’adozione di innovativi sistemi di tracciabilità, di nuovi contenitori inseriti nell’arredo urbano e la realizzazione di un Centro di raccolta comunale, quest’ultimo specificamente dedicato a quei rifiuti spesso oggetto di abbandono indiscriminato sul territorio come ad esempio gli ingombranti.