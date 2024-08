Corigliano Rossano, disagi idrici a Piana Caruso: attivato il servizio autobotti

A causa di problemi tecnici sulla rete di approvvigionamento del serbatoio di Piana Caruso – Giusto Pago si stanno verificando problemi nella regolare erogazione idrico nelle medesime contrade.

L’Amministrazione di Corigliano Rossano ha già attivato il servizio autobotti prenotabile al numero 800 221 116. Attualmente sono attive due autobotti a cui se ne aggiungerà una terza dalle ore 16. Trattandosi di giorni particolarmente intensi per il consumo idrico ed in una stagione di eccezionale siccità, è possibile che il numero verde risulti occupato, ma è regolarmente attivo, pertanto si invitano i cittadini e riprovare dopo qualche minuto. In ogni caso le località di cui sopra, oltre a quelle presso le quali si sono registrate criticità nelle ultime ore, sono comunque attenzionate.

Le squadre del settore Reti e Manutenzione sono già al lavoro per risolvere il problema il prima possibile e garantire il ripristino del regolare servizio idrico.