“The Summer Kids”, ancora aperte le iscrizioni per il campo estivo dedicato al gioco e all’identità a Mandatoriccio

Sono ancora aperte le iscrizioni per The Summer Kids che accompagnerà i più piccoli per l’estate in corso. L’iniziativa è un’occasione imperdibile per garantire ai bimbi un periodo di divertimento e apprendimento, con la possibilità di scegliere tra due fasce orarie, dalle 8 alle 14 o dalle 8 alle 17, per venire incontro alle diverse esigenze delle famiglie.

SERVIZIO AFFIDATO ALLA STORICA COOPERATIVA MAGNOLIA

È quanto fa sapere il sindaco Aldo Grispino sottolineando che anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha inteso affidare alla riconosciuta competenza della storica Cooperativa Magnolia questo importante servizio di supporto sociale.

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E SOCIALIZZAZIONE. PERSONALE QUALIFICATO

Il campo estivo si svolge nella località marina de Le Ginestre ed è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 ed i 15 anni. L’iniziativa offre un’opportunità di crescita e socializzazione sotto l’attenta supervisione di personale specializzato e di strumenti e presidi adatti ad un divertimento sano e sicuro. La struttura che ospita la Summer Kids dispone di un ampio spazio esterno di circa 1000 metri quadrati attrezzato con parco giochi adatto a varie fasce d’età e due piscine: una con scaletta riservata ai bambini e ragazzi più grandi, l’altra adatta ai più piccoli.

SPAZI INTERNI CONFORTEVOLI E CORRETTA ALIMENTAZIONE QUOTIDIANA

Anche lo spazio interno è attrezzato per garantire il massimo comfort. Uno dei punti fermi imprescindibili del campo, infatti, è quello della corretta alimentazione finalizzata a far amare e vivere il territorio anche e soprattutto attraverso le sue produzioni. Ogni giorno, infatti, grazie al lavoro della cuoca, vengono sfornati cibi adatti alle esigenze dei più piccoli e preparati con alimenti a Km0 e nel totale rispetto della tradizione culinaria locale.

IL SINDACO: OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALE PER IL TERRITORIO

The Summer Kids rappresenta anche un’importante opportunità occupazionale per i residenti di Mandatoriccio e dei comuni limitrofi. Tutti gli operatori, ognuno con una specifica specializzazione, sono persone del posto e perfettamente integrate nel tessuto sociale territoriale.

PREVISTE DIVERSE ATTIVITÀ LABORATORIALI E ATTIVITÀ MANUALI

Durante tutto il periodo, inoltre, i giovani partecipanti potranno cimentarsi in diverse attività laboratoriali come la pasta di sale e altre attività manuali appositamente pensate per le diverse fasce di età. Non mancheranno i giochi tradizionali all’aperto, come il tiro alla fune, la campana e la staccia.