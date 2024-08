Rinnovo del Collegio Provinciale di Cosenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cosenza

Il 2 agosto 2024 si è tenuta l’elezione per il rinnovo del Collegio Provinciale di Cosenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, che ha visto una partecipazione significativa da parte degli iscritti.

Sono stati eletti i componenti del prossimo Consiglio nelle persone di:

Arnone Aurelio

Brandi Pietro

D’Acri Mauro

Gagliardi Angelo

Barbarossa Francesco

Miracolo Eugenio

Ruggiero Michele

Per i revisori sono stati eletti:

Lupinacci Antonio

Corrado Emilio

Orrico Emilia

Revisore supplente:

Bisignano Emilio

Il 5 agosto 2024, il Consiglio si è riunito per eleggere il nuovo presidente del Collegio. All’unanimità, è stato riconfermato Mauro D’Acri nel ruolo di presidente. Inoltre, Emilia Orrico è stata eletta presidente dei revisori ed infine Eugenio Miracolo è stato eletto segretario.

Il presidente D’Acri, nel suo intervento, ha dichiarato: “Questo è il risultato del lavoro fatto in questi due anni di risanamento e riorganizzazione del Collegio. Oggi il Collegio può contare su un gruppo dirigente unito e coeso per il rilancio dell’ente. Ringrazio tutti gli iscritti e i colleghi per la fiducia accordata e per avermi confermato come presidente.”

Il Collegio Provinciale di Cosenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati si appresta a iniziare un nuovo capitolo sotto la guida del rinnovato consiglio, con l’obiettivo di continuare a promuovere la professionalità e l’efficienza nel settore agro-tecnico.