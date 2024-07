Granata (Valle Crati): “Comune di Cosenza non accetta la proposta transattiva, deve pagare per intero tutto il debito”

“E’ stato approvato con delibera del consiglio d’amministrazione, di non accettare la proposta transattiva avanzata al Consorzio Valle Crati dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Cosenza in data 02/07/2024, motivando tale determinazione come segue:

impossibilità di accettare il pagamento al 50% in ordine alle quote associative consortili impagate dal Comune di Cosenza considerato che detto pagamento genererebbe altrimenti ingiuste ed illegittime differenze tra i Comuni aderenti al Consorzio Valle Crati e provocherebbe anche una mancata copertura dei costi di esercizio annuali programmati e sostenuti dall’Ente consortile;

impossibilità di accettare il pagamento del 50% della quota dovuta dal Comune di Cosenza in merito al pagamento del debito consortile nei confronti della società FISIA Italimpianti s.p.a. considerato che detto pagamento genererebbe per la differenza un disavanzo di gestione che andrebbe ripartito tra i rimanenti Enti locali aderenti al Consorzio Valle Crati, come già accaduto in passato a causa del mancato pagamento da parte del Comune di Cosenza, gravando sui bilanci dei Comuni consorziati e facendo accollare nuovamente a detti Comuni un debito generato dal Comune di Cosenza, Comune capofila dell’Ente consortile;

di richiedere agli Uffici consortili competenti la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Cosenza”.

Lo dichiara il presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata.