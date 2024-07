“Un caloroso benvenuto e un auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, nella certezza che saprà ricoprire il suo nuovo incarico con efficienza e professionalità, in sinergia con la Regione e gli altri livelli istituzionali.

Al contempo saluto e ringrazio il prefetto Vittoria Ciaramella per l’eccezionale impegno profuso in questi anni al servizio del territorio di Cosenza”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.