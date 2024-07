Corigliano Rossano (Cs), l’assessore Staine presenta i servizi turistici aggiuntivi e notturni: “Grande attenzione per la sicurezza dei più giovani”

Saranno presentati il 18 luglio 2024 a Corigliano Rossano da UMAMI i servizi turistici aggiuntivi e servizi notturni programmati dalla Regione Calabria in occasione della stagione estiva.

«Per la prima volta in Calabria viene attivata, su sollecitazione mia e del mio assessorato, un servizio notturno mirato alla prevenzione dei sinistri stradali che troppo spesso coinvolgono i più giovani e non solo, i quali hanno il diritto di potersi muovere in sicurezza, anche di notte. Il servizio andrà a sommarsi a quello dei servizi turistici aggiuntivi, presentati a inizio luglio. Ringrazio – dichiara l’assessore ai Trasporti Emma Satine – i dirigenti e i funzionari che hanno lavorato in sinergia con l’assessorato per poter organizzare i servizi. Attenderemo settembre per i dati dell’utenza, per lavorare con più determinazione per la prossima stagione estiva».

All’evento parteciperanno i vertici di Trenitalia Calabria, Artcal, il dirigente del settore trasporti della Regione Calabria, le aziende di trasporto pubblico