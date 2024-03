Corigliano Rossano: inaugurato il progetto “All’ombra del Bosco Urbano”

Il progetto “All’ombra del Bosco Urbano” è una realtà. Molta strada è stata fatta da quel maggio di due anni fa quando nella sala giunta di Palazzo Bianchi fu sottoscritto, nell’ambito dei Beni Comuni, il patto di collaborazione tra Comune e Associazione “Auser Corigliano” per la rigenerazione e cura dell’area verde in via Alcide De Gasperi a Corigliano. Presenti all’apertura dello spazio verde in città, le massime cariche istituzionali, il sindaco Flavio Stasi, il vicesindaco Maria Salimbeni, Cosimo Esposito, presidente dell’Auser Corigliano e diversi rappresentanti della società civile e del volontariato

«I Patti di collaborazione sono una scommessa – ha dichiarato il vicesindaco Maria Salimbeni con delega alla valorizzazione del patrimonio – un patto di fiducia tra l’amministrazione e i cittadini per recuperare, rendere attivi, vivaci e belli luoghi che sembravano persi». Forti della convinzione che i cittadini avrebbero collaborato con entusiasmo alla cura dei beni comuni l’amministrazione ha investito sul potenziamento degli uffici e sulla creazione di uno apposito per i Beni Comuni che lavora insieme ai cittadini proprio per recuperare e migliorare il contesto urbano della città di Corigliano-Rossano.

«Un lavoro capillare e sommerso – ha rimarcato ancora una volta il vicesindaco – anche rivolto ad acquisire al patrimonio comunale spazi e terreni ceduti a seguito di lottizzazioni, spesso con procedure non definite, che mira alla valorizzazione del patrimonio comunale ma, soprattutto, a migliorare la qualità di vita dei cittadini»

Presenti anche l’architetto Rosa Assunta Matteo, progettista del patto di collaborazione, il dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) “Ettore Majorana”, Saverio Madera, il dirigente del Polo Liceale di Rossano, Antonio Franco Pistoia, il segretario del comprensorio Cgil, Giuseppe Guido, e Marco Clementi, Amico del Bosco Urbano. L’Istituto Comprensivo “Erodoto”, inoltre, ha allietato il pubblico con un concerto offerto dai docenti di musica, insieme ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco di Cantinella”, mentre è stato offerto un buffet realizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) “Ettore Majorana”.

«Migliorare la qualità della vita della comunità significa tante cose, anche recuperare spazi urbani e restituirli ai quartieri ed alla città. Quando si raggiunge questo obiettivo attraverso la collaborazione con il tessuto sociale della città, è ancor più bello. Grazie al Patto di Collaborazione con Auser, – queste le dichiarazioni del primo cittadino Stasi – ieri abbiamo restituito un’area dello Scalo di Corigliano alla comunità: da domenica il “bosco urbano” in via Alcide De Gasperi, recuperando e realizzando una vecchia idea progettuale mai realizzata, grazie ai cittadini ed alle cittadine che hanno prestato il proprio impegno, è realtà. Un grazie particolare a tutti i sostenitori del progetto e, soprattutto ai giovani che hanno dato un contributo prezioso di idee e bellezza. C’è ancora tanto da fare, ma tanto stiamo facendo».