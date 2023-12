Cosenza, seduta prenatalizia del Consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

Il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca ha convocato il civico consesso per venerdì 22 dicembre, alle ore 9,00, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi. Diversi i punti all’ordine del giorno:

– la ratifica della variazione di bilancio approvata con delibera di Giunta n. 147 del 28 novembre scorso;

– l’approvazione del Regolamento comunale sulla Tutela degli Animali;

– la modifica del compenso del Collegio dei Revisori dei Conti stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 14 luglio 2023, con riferimento all’abolizione della riduzione del 20% del compenso stabilito con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 2020.

In calendario anche:

– l’approvazione del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene urbana;

– l’approvazione della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100, integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti;

– la relazione sui risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, eseguito ai sensi dell’art. 9 del Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 7 gennaio 2013, per come modificato con deliberazione, sempre del Consiglio, n. 38 del 6 novembre 2020, adottati nel secondo semestre 2022.

All’ordine del giorno della massima assemblea cittadina, figura, inoltre il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, ex art 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs b. 267/2000. In particolare si tratta di debiti fuori bilancio a favore della ditta ID.GO srl e MEDLABOR; di altri debiti fuori bilancio derivanti da consumi energetici (gas ed energia elettrica) ed altri ancora a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

Infine, il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare la cessione a titolo oneroso dal Comune all’ASP, del Complesso Immobiliare di Via degli Stadi, per la realizzazione delle Centrali Operative per l’emergenza ed altri servizi territoriali e comprensoriali. L’eventuale seconda convocazione è prevista per sabato 23 dicembre, alle ore 10,00.