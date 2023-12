Cosenza, amministrazione comunale e Coldiretti organizzano il pranzo di Natale solidale per le persone in difficoltà

Ancora una volta insieme l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso e la Coldiretti. Come era accaduto lo scorso anno, anche quest’anno l’istituzione comunale e la Federazione provinciale della Coldiretti hanno promosso per venerdì 22 dicembre il Pranzo di Natale solidale per le persone in difficoltà. L’appuntamento è previsto per le ore 14,00 nell’area ristorazione del mercato coperto di Campagna Amica, in piazza Matteotti. Al pranzo solidale di venerdì 22 dicembre prenderanno parte circa 30 persone, ospiti delle organizzazioni di volontariato “Casa nostra” e “Casa San Francesco” di Cosenza. L’allestimento dell’area dove si svolgerà il Pranzo solidale per il Natale 2023 è a cura della cooperativa sociale presente al Mercato di Campagna Amica e dei giovani di Coldiretti che oltre che occuparsi dell’organizzazione, serviranno direttamente il pranzo ai tavoli. La vera e propria gara di generosità che accomuna Amministrazione comunale e Coldiretti non si esaurirà venerdì 22 dicembre nel pranzo solidale, ma contempla anche una serie di attività di animazione. Prevista una strenna natalizia con la presenza dei suoni augurali dei tradizionali zampognari pronti ad allietare i momenti riservati alla convivialità.