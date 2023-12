Tarsia, Loizzo (Lega) a Stasi: “Traforo irrealizzabile, scelta tecnica non politica”

“Di fronte all’impossibilità di realizzare il traforo di Tarsia per motivi tecnici, si è scelto di intervenire sul percorso esistente, rendendolo più efficiente e moderno. Superare le criticità trovando soluzioni alternative nel solo interesse dei nostri cittadini. Un dettaglio che deve essere sfuggito al sindaco Stasi. La differenza tra chi è al lavoro per rendere più sicura e veloce la nostra rete infrastrutturale e chi invece non perde tempo ad attaccare il Governo pur di dire qualcosa, sta tutta qua”.

Lo dichiara la deputata della Lega Simona Loizzo.