Spoke di Corigliano-Rossano, in arrivo altri due medici chirurghi cubani

“Lo Spoke di Corigliano-Rossano sarà potenziato nei prossimi giorni dall’arrivo di altri due medici cubani specializzati in chirurgia che andranno ad aggiungersi al personale medico già in servizio. Questo grazie all’impegno del Presidente Occhiuto e dei vertici dell’ASP di Cosenza che stanno lavorando quotidianamente per migliorare il comparto sanitario “.

Così in una nota l’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

“Con l’arrivo dei due nuovi professionisti ci sarà la possibilità di turnazioni adeguate che renderanno più agevole il lavoro nei due ospedali Giannettasio e Compagna e contribuiranno a migliorare ulteriormente il servizio per l’utenza. Sale così a diciassette il numero dei medici cubani in forza all’Ospedale di Corigliano, il cui apporto lavorativo ha riscosso unanimi pareri favorevoli sia fra i cittadini che fra il personale.

La scommessa dei medici cubani, voluta fortemente dal Presidente Occhiuto, si è rivelata fondamentale per implementare gli organici sottodimensionati delle strutture sanitarie calabresi garantendo maggior turnover e un apporto qualitativo di sicura rilevanza.