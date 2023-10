Sequestro prodotti cosmetici nel Cosentino, il plauso di Falsetta (Associazione Bene Comune”

Mi preme rivolgere un grande plauso al Comando provinciale di Cosenza della Guardia di Finanza, guidato dal Colonnello Giuseppe Dell’Anna, e ai militari del Gruppo Sibari per la brillante attività investigativa che ha portato al sequestro di oltre 11mila prodotti cosmetici contenenti “Lilian”, una sostanza ritenuta altamente cancerogena.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Presidente dell’Associazione Bene Comune Calabria l’Avv. Filomena Falsetta.

Un lavoro, quello condotto dai finanzieri di Cosenza, che impatta in maniera rilevante sia sulla tutela della salute umana che dell’ambiente, e che rappresenta la concreta evoluzione della normativa europea sui cosmetici, ossia di un’armonizzazione del mercato che predilige una soglia elevata ed uniforme di tutela.

Un’operazione, quella della Guardia di Finanza di Cosenza, che si colloca, altresì, in una fase in cui v’è un aumento delle morti oncologiche, e che richiama, pertanto, i processi produttivi al rispetto del principio di legalità economica per il benessere umano e ambientale, ossia quel benessere che produce ricchezza in termini di valore e che, per questo, rende vivi.