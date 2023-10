Cosenza, al via i lavori per la riapertura al transito di Corso Vittorio Emanuele

Il sindaco Franz Caruso si è recato questa mattina all’apertura del cantiere per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del tratto di strada di Corso Vittorio Emanuele, nella zona di Portapiana, interrotto dal 2018 e dove, nel marzo del 2021, si verificò l’incidente nel quale perse la vita il giovane Giampiero Tarasi. Il Sindaco ha voluto presenziare all’apertura dei lavori così come farà per monitorare lo stato di avanzamento degli altri cantieri (10 in tutto) previsti nel territorio urbano, a cominciare da quello riguardante la zona della fontana storica dei 13 canali. Gli interventi di messa in sicurezza consentiranno di riaprire l’importante arteria stradale di collegamento con il centro storico.

“Nel rivolgere, insieme alla mia Amministrazione, un accorato e commosso pensiero alla famiglia del giovane Giampiero Tarasi, scomparso nell’incidente del marzo del 2021, dopo diverso tempo – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – stiamo dando soluzione ad un problema ormai annoso, che risale a cinque anni fa e che ha determinato un notevole danno a tutto il territorio del centro storico, ma anche al resto della città. La viabilità ne ha risentito enormemente e finalmente questa mattina – ha aggiunto il primo cittadino – sono partiti i lavori ed è stato avviato il cantiere. Se ne era parlato già da tempo, ma, purtroppo, diverse circostanze, non imputabili alla nostra volontà, hanno impedito che questo intervento avvenisse nei tempi che invece erano stati preventivati e che ritenevamo necessari. Appena insediatomi, avevo indicato la riapertura di questa strada come una priorità da perseguire senza indugi, sollecitando l’avvio delle procedure per recuperare il finanziamento di 6 milioni e 900 mila euro che necessariamente doveva essere utilizzato bandendo una gara. La gara è stata espletata, sono stati effettuati tutti i solleciti per accelerare l’iter, con la dirigenza e il settore tecnico, ed oggi l’impresa incaricata ha iniziato l’opera di pulitura per intervenire e dare consolidamento e sicurezza a tutto il costone”. La messa in sicurezza dell’arteria stradale rappresenta uno dei 10 interventi previsti nel territorio urbano, gran parte dei quali nelle periferie. “Continua – ha rimarcato a questo proposito Franz Caruso – il nostro processo di intervento sulle zone più emarginate della città. Non è un lavoro di poco conto, ma importante e che dà finalmente soluzione ad un problema che si stava trascinando da troppo tempo. Alle parole, che spesso si susseguono anche a queste latitudini, noi facciamo seguire, come sempre, i fatti”.