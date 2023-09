Trabisacce (Cs), incendio sul lungomare: domato dai vigili del fuoco

“Non ha, per fortuna, sortito danni a cose e persone l’incendio sviluppatosi nella tarda mattina di oggi (martedì 5 settembre) sul Lungomare e che, anche a causa del forte vento, ha racchiuso la città in una coltre di fumo. Pur innescatosi a ridosso, arrivando fino al sottopasso e passando per un rimessaggio di barche abbandonato, l’isola ecologica non è stata interessata dalle fiamme. Il focolaio al momento è spento”.

Lo afferma il sindaco di Trebisacce, Alex Aurelio, ringraziando le forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e Carabinieri Forestali, Vigili Urbani, per il pronto e tempestivo intervento. Dell’incendio non si conoscono al momento le cause.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per esprimere un elogio anche agli operai comunali che “arrivati prontamente sul posto con l’autobotte hanno messo in sicurezza le case a ridosso dell’incendio”.