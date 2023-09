Cosenza, i lavoratori e lavoratrici ex Adiss Multiservice a Palazzo dei Bruzi: incontro con il sindaco Caruso

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso ha ricevuto questa mattina, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi i lavoratori e lavoratrici ex Adiss Multiservice accompagnati dal delegato Usb, Stefano Catanzariti. Nel corso dell’incontro, a cui ha preso parte anche il consigliere comunale delegato all’educazione e alle politiche dell’infanzia Giuseppe Ciacco, i lavoratori precedentemente impegnati nei servizi socio-sanitari e riabilitativi a domicilio, a malati cronici e persone diversamente abili e servizi di pre e post scuola, hanno rappresentato al primo Cittadino di Cosenza la difficile situazione in cui vivono dopo il loro licenziamento, avvenuto nello scorso mese di febbraio, chiedendo un intervento dell’amministrazione comunale per una loro re-immissione nel mondo del lavoro.

Il sindaco Franz Caruso ha espresso ai lavoratori solidarietà e vicinanza ma, con l’onestà intellettuale che lo contraddistingue, ha ammesso che attualmente il Comune non può fare nulla per soddisfare le loro giuste esigenze di lavoro.

“L’Ente – ha affermato Franz Caruso – non può riattivare i servizi che non sono ritenuti essenziali dal Governo perché è in dissesto e non ha disponibilità economica in bilancio. La situazione migliorerà certamente perché stiamo operando per risollevare le sorti finanziarie di un bilancio che oggi è pressoché ingessato, ma non sono avvezzo a fare promesse da marinaio a chicchessia e, soprattutto, ho grande rispetto per quanti, come voi, hanno perso il lavoro dopo anni di sacrifici e rinunce. Per cui, farò quanto è nelle mie possibilità per sostenervi, anche intraprendendo nuovi percorsi progettuali, ovviamente sempre trasparenti e legittimati dalla normativa vigente. Il progetto GOL, per esempio, rappresenta uno strumento di politica attiva molto importante per quanto riguarda il tema del lavoro e l’occupazione, di cui ha, però, competenza la Regione Calabria che se ne farà partecipe anche i Comuni noi non avremo remore ad utilizzarlo”.

Il sindacalista dell’USB Catanzariti, comprendendo le ragioni del primo cittadino di Cosenza, ha però chiesto di non essere dimenticati e di avviare sinergie per proposte progettuali fattibili e volte all’occupabilità delle 13 persone licenziate. La richiesta è stata accolta dal sindaco Franz Caruso che ha delegato il consigliere Ciacco a mantenere i rapporti con i lavoratori al fine di ricercare insieme proposte progettuali fattibili.