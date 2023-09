Tumore al seno, l’8 settembre via lo screening gratuito a Trebisacce

“Se c’è oggi più che in passato un imperativo etico al quale anche e soprattutto le istituzioni pubbliche locali non possono e non debbono sottrarsi è quello della sensibilizzazione costante delle comunità sui temi della prevenzione in tutti i settori, soprattutto in quelli connessi alle malattie oncologiche”.

È quanto dichiara il sindaco di Trebisacce, Alex Aurelio, sollecitando insieme all’assessore alle politiche sociali Tania Rosei ad iscriversi per l’iniziativa dello screening mammografico gratuito per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni, promossa ad hoc dall’Amministrazione Comunale, promossa in collaborazione con l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

L’appuntamento è per il prossimo venerdì 8 settembre dalle ore 9 alle ore 18 in Piazza della Repubblica con i medici del servizio sanitario nazionale che erogheranno le prestazioni sanitarie specialistiche essenziali per la lotta al tumore e alle altre patologie del seno.

Per aderire alla campagna di controlli sarà necessario prenotarsi entro domani (martedì 5 settembre) inviando una mail di posta certificata all’ufficio protocollo comunale protocollo.comune.trebisacce@pcert.postecert.it oppure protocollando l’istanza in modalità cartacea allo stesso sportello del palazzo comunale.

La domanda di prenotazione dovrà riportare nome e cognome del richiedente, la data di nascita e tutti i recapiti necessari. Questa fase di pre-iscrizione è necessaria a contingentare le partecipazioni limitate, proprio per la complessità degli esami, a sole 30 persone. Una volta terminato lo screening seguirà un incontro di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione.