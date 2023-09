Giovane travolto da un treno ad Amantea: la procura di Paola apre un fascicolo

Si chiamava Francesco Paradiso il 27enne morto a Campora San Giovanni, frazione di Amantea in provincia di Cosenza, la notte scorsa dopo essere stato investito dal treno Intercity 794 in transito, proveniente da Reggio Calabria e diretto alla stazione di Torino Porta Nuova.

L’uomo si era recato assieme ad altre persone, tra cui anche suoi congiunti, rimasti illesi, nella stazione ferroviaria a poca distanza dalla spiaggia per assistere allo spettacolo di fuochi d’artificio che, come consuetudine, chiude i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, patrono della comunità. Non è ancora chiara la dinamica dell’investimento che non ha lasciato scampo al ventisettenne.

Sull’episodio la Procura di Paola, che è competente per territorio, ha aperto un fascicolo.

Le indagini sono state affidate alla Polfer di Lamezia Terme che sta raccogliendo le testimonianze delle altre persone presenti.

La notizia della tragedia, malgrado l’ora tarda, si è diffusa in un baleno tra gli abitanti di Campora San Giovanni, al confine con la provincia di Catanzaro, già in allarme per il frenetico andirivieni di mezzi delle forze dell’ordine e dei soccorsi.