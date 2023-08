“La spiaggia è anche tua, proteggila”, la campagna di sensibilizzazione approda a Corigliano Rossano

La nuova campagna di sensibilizzazione Ambiente Mare Italia e Fidapa Bpw Italy, “La spiaggia è anche tua, proteggila”, per diffondere le buone pratiche approda a Corigliano-Rossano. Oggi – 7 agosto 2023 – sul Lungomare di Schiavonea, dove si trova una delle spiagge più belle del litorale jonico cosentino, nota soprattutto per il mare cristallino e per la sabbia fine, sarà installato il Pannello della Sostenibilità di Ambiente Mare Italia – AMI ETS realizzato dall’Area Corigliano-Rossano di Fidapa grazie alla sensibilità della Presidente di sezione Giulia Amantea con il sostegno dell’amministrazione comunale.

«Una attività concreta di ecologia del fare – ha commentato l’assessore alle Politiche Ambientali, Damiano Viteritti – quella del Pannello della Sostenibilità, accompagnata dal disclaimer la “La spiaggia è anche tua, proteggila” è una di quelle iniziative che come assessorato e amministrazione promuoviamo e sosteniamo. Il nostro obiettivo comune è quello di informare i cittadini sulle buone pratiche quotidiane nella fruizione degli arenili, così da ridurre l’impatto sull’ecosistema marino e costiero».

«Sono felice di portare il “Pannello della Sostenibilità” di AMI nella mia città . Il lungomare di Schiavonea con le sue spiagge attrezzate è un luogo da preservare e custodire – dichiara Giulia Amantea, Presidente dell’Area Corigliano-Rossano di Fidapa -. Tutti i visitatori potranno ora ricordare queste cinque semplici regole leggendo il Pannello della Sostenibilità. Ringrazio il Comune di Corigliano Rossano che ha accolto con entusiasmo la nostra iniziativa. Il 7 agosto inaugureremo il Pannello sul Lungomare di Schiavonea».

L’iniziativa sarà diffusa in tutti gli arenili di Corigliano-Rossano, che, grazie al supporto dell’amministrazione sta dimostrando grande sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali.

Ambiente Mare Italia – AMI è un’Associazione di promozione sociale nata dall’entusiasmo e dalla voglia di impegnarsi di tanti cittadini, pronti a mettersi in gioco al fine di far conoscere, tutelare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio artistico-culturale del nostro Paese. AMI opera con l’obiettivo di trasmettere attraverso il diretto intervento ambientale, l’informazione e la formazione, i valori di un vivere e operare secondo i principi di sostenibilità, di una economia circolare ed ecocompatibile.

AMI nasce anche dalla professionalità, competenza ed entusiasmo di tanti ricercatori, giuristi, imprenditori, economisti, tutti convinti che sia arrivato il momento di coordinare le forze e unire le conoscenze per realizzare progetti di tutela ecologica.

Fidapa – BPW Italy è un movimento di opinione indipendente, senza scopi di lucro, e ha per scopo la promozione di ogni iniziativa utile:

– alla valorizzazione delle competenze e professionalità delle proprie iscritte, favorendo il loro impegno in attività sociali e culturali, al fine anche di garantire un miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne;

– alla promozione di un fattivo, continuo e consapevole impegno delle donne alla vita sociale, amministrativa e politica del nostro Paese;

– alla rimozione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, sia nell’ambito familiare che in quello professionale, sociale, amministrativo e politico, nel pieno rispetto delle norme dettate in materia di pari opportunità;

– al favorire rapporti amichevoli, di reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo.