Cosenza, il sindaco Caruso riceve a Palazzo dei Bruzi la visita del Rettore dell’Università francese di Artois e del Rettore dell’Unical

Il Sindaco Franz Caruso ha ricevuto questa mattina a Palazzo dei Bruzi la visita del Rettore dell’Università francese di Artois, Pasquale Mammone, di origini calabresi, accompagnato dal Rettore dell’Università della Calabria, prof.Nicola Leone.

L’Università della Calabria ha stretto dal 2018 accordi con l’Université d’Artois, nell’ambito di un programma di doppio titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e in Computer science. Il rilascio di titoli doppi implica che, al termine del corso, lo studente ottenga, oltre al titolo dell’università di appartenenza, anche i titoli accademici dell’altra università. L’attuale accordo sarà in vigore fino al 2025, ma potrà essere rinnovato.

Sulla scorta dell’accordo tra le due Università, anche il Comune di Cosenza – ed è questo uno degli aspetti emersi nel corso del cordialissimo incontro che Franz Caruso ha avuto con i due Rettori – potrebbe avviare una proficua collaborazione con l’Università di Artois che ha la sua sede principale nella città di Arras situata nel dipartimento del Passo di Calais.

Una collaborazione che potrebbe profilarsi in ambito culturale, turistico e commerciale. A latere di questi propositi, che saranno messi a punto nei prossimi mesi, l’idea di creare le condizioni per attivare dei corsi di italiano all’Università di Artois in collaborazione con un istituto scolastico della città di Cosenza di prossima individuazione.

Il Rettore dell’Università d’Artois, Pasquale Mammone, che per le sue origini calabresi si è detto molto legato alla nostra regione, ha apprezzato la cortesia e disponibilità del Sindaco Franz Caruso ed ha preannunciato di voler tornare presto a Cosenza. Eguale apprezzamento è stato espresso dal Rettore dell’Unical, Nicola Leone. Il Sindaco Franz Caruso ha ringraziato i due graditi ospiti per la visita, auspicando future e ancora più proficue occasioni d’incontro.