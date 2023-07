Miss Italia Calabria incorona Miss città di Parenti

A salire sul podio della quarta tappa di Miss Italia Calabria è Francesca Mazzei, seguita dalle altre cinque finaliste: Jennifer Stella è Miss Rocchetta Bellezza (seconda classificata), Anna Chiappetta è Miss Framesi (terza classificata), Giulia Ongia è la quarta classificata, Melissa Belmonte è la quinta classificata, Elisa Novello è la sesta classificata.

Nella serata di ieri, Miss Italia Calabria ha fatto tappa a Parenti, un incantevole Comune immerso nel territorio montuoso della nostra Regione. Una località rinomata per la sua straordinaria bellezza paesaggistica e l’atmosfera rurale che vi si respira. Parenti rappresenta il luogo ideale per gli amanti della natura e delle attività all’aperto, poiché offre numerose opportunità per escursioni, trekking e piacevoli passeggiate panoramiche lungo i sentieri che si snodano tra i boschi circostanti. La vista pittoresca di Parenti affascina i visitatori, in quanto è possibile ammirare suggestivi scorci di un insieme architettonico variegato, dove la storia e la cultura si fondono con le caratteristiche naturali del territorio. Uno sfondo unico per le selezioni del celebre contest nazionale che ha accolto numerose candidate provenienti da tutta la Regione.

Miss Italia Calabria – si legge in un comunicato stampa – non è solo un concorso di bellezza, ma un’occasione per esaltare la cultura e le tradizioni locali che rendono la nostra terra un luogo apprezzato a livello internazionale. Ogni concorrente e ospite contribuisce ad esprimere l’autenticità e l’eccellenza calabresi, incarnando i valori e l’orgoglio della nostra Regione. La kermesse intende infatti valorizzare e promuovere il patrimonio culturale della Calabria, invitando sempre più persone a scoprire la sua straordinaria bellezza e le sue peculiarità. Un’iniziativa che abbraccia la missione di far brillare le stelle locali con tutta la loro eleganza, il loro talento e la loro personalità accrescendo così il prestigio e l’attenzione verso questa meravigliosa terra.

La nuova stagione di Miss Italia Calabria è un viaggio attraverso la gloriosa storia del concorso, ripercorrendo i momenti indimenticabili dal 1939 fino ai giorni nostri. Gli sketch teatrali, messi in scena dalle allieve della Carli Fashion Academy sotto la guida di Francesca Marchese e con testi scritti da Carola Cesario, hanno portato sul palco la magia di ogni epoca. Le coreografie, curate dal corpo di ballo e coreografate da Lia Molinaro, hanno aggiunto una nota di grazia e bellezza all’intero spettacolo. Il tutto è stato coordinato con maestria dalla direttrice artistica Linda Suriano, esclusivista regionale di Miss Italia Calabria e titolare della Carli Fashion Agency.

La serata di Miss Italia Calabria è stata presentata con grande energia e carisma da Andrea De Iacovo e dalla stessa Linda Suriano, che hanno saputo intrattenere il pubblico in modo entusiasmante.

Come consuetudine, anche in questa tappa, la musica ha contribuito ad offrire una magica atmosfera. Sul palcoscenico, il pubblico ha potuto apprezzare l’esibizione della cantante Karolis.

Il sindaco del Comune di Parenti Donatella Deposito ha evidenziato: «Per noi, ospitare un concorso di portata nazionale come Miss Italia è un’opportunità straordinaria perché ci dà la possibilità di far vedere cosa può offrire il nostro territorio. La piazza che ha ospitato la kermesse è solo l’ingresso del nostro meraviglioso paese. Per noi è una bellissima vetrina. Fino ad oggi, sembrava un sogno ospitare una manifestazione del genere. Ringraziamo gli organizzatori per averci consentito di diventare un punto di riferimento per queste tappe. Alle aspiranti miss suggerisco di divertirsi e di vivere questa esperienza con tranquillità e gioia perché lascerà loro un bellissimo ricordo».

A proclamare la vincitrice della quarta tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Donatella Deposito (sindaco del Comune di Parenti), Giuseppe Pirillo (in rappresentanza dell’azienda Framesi), Sergio Minardi (Magma comunicazione), Mario Tosti (fotografo), Marco Tiesi (conduttore e speaker radiofonico), Franchino Perri (conduttore e speaker radiofonico), Elisa D’Andrea (redattrice de “Il Dot”), Osvaldo Angotti, Francesco Altamura (imprenditore).

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Parenti ha confessato: «Non mi aspettavo questa vittoria. È il secondo anno che salgo su questo palco perché in passato ho fatto parte del corpo di ballo. Si provano sempre emozioni bellissime sul palco di Miss Italia, soprattutto in questa doppia veste, da ballerina e da modella. Le ragazze sono tutte gentili. Sicuramente, non peserà la competizione. Il mio sogno nel cassetto è diventare una ballerina professionista e lavorare a contatto con i bambini».

Linda Suriano, esclusivista Miss Italia Calabria, ha sottolineato che: «L’entusiasmo è tangibile tra le concorrenti. Ringraziamo la Regione Calabria in quanto l’evento nella città di Parenti è stato finanziato tramite la legge regionale 13/1985 e ringraziamo anche Calabria Straordinaria. La risposta delle aspiranti miss è stata straordinaria, con numerose candidature pervenute. Tuttavia, c’è ancora la possibilità di unirsi alle selezioni compilando l’apposito form sul sito di Miss Italia. L’invito è rivolto a chiunque desideri mettersi in gioco e dimostrare il proprio talento e la propria personalità. Ci tengo a fare un grande in bocca al lupo a tutte le aspiranti miss e un sentito ringraziamento a coloro che hanno deciso di supportare e ospitare questa imperdibile kermesse. La stagione è appena iniziata, ma promette di essere indimenticabile».