Trebisacce: la zona 104 più pulita e fruibile grazie agli scout

Grazie al gruppo scout Trebisacce 2, l’area pic-nic nella zona 104, luogo simbolo della città, area verde che offre l’ombra a residenti e turisti nelle ore più calde e a pochi metri dal mare, ha due nuove panchine, un dondolo ed aiuole più belle e decorose.

Prendersi cura dell’ambiente e dare il proprio prezioso contributo per migliorare la fruizione degli spazi comuni – sottolinea il Sindaco Alex Aurelio – è il bellissimo esempio che questi ragazzi attraverso questa iniziativa hanno saputo dimostrare e che ci auguriamo possa essere da stimolo per tutti nella tutela del patrimonio comune.

Sporcarsi le mani, non delegare ad altri il cambiamento. È stato questo il motto seguito dal Clan Fuoco Don Cosimo Massafra del gruppo scout Trebisacce 2 che si è impegnato a bonificare e riqualificare l’area con piccoli interventi, nell’ambito del progetto, in gergo capitolo, Ridiamo vita al territorio.

Terminati i lavori il gruppo scout ha presentato il proprio capitolo al Primo Cittadino che si è complimentato per la sensibilità dimostrata, per l’entusiasmo dimostrato e per la responsabilità sociale.

Oltre alla realizzazione di due tavoli in legno ed un dondolo per gioco bimbi e la sistemazione del verde con nuove piante e fiori, sono state posizionate all’interno dell’area dei cartelli che invitano a rispettare l’ambiente e gli spazi comuni.