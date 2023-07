Corigliano Rossano: iniziata derattizzazione territorio

Iniziata il 7 luglio, terminerà giorno 13 il programma di deratizzazione a tappeto dell’intero territorio. La procedura non è invasiva e non crea alcun disagio nella popolazione e sarà effettuata con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute. Poiché i sistemi fognari urbani sono l’habitat ideale per i ratti, le esche rodenticida verranno collocate all’interno di griglie e/o pozzetti.

Le operazioni di disifestazione da zanzare e moscerini – iniziate a fine giugno – così come le operazioni di deratizzazione, sono a carico della ditta Ecoross vincitrice dell’appalto europeo per la gestione del servizio di igiene urbana che prevede un’unica modalità di esecuzione su tutto il territorio comunale. La procedura, gestita dalla Stazione Unica Appaltante della provincia di Cosenza per conto del comune di Corigliano-Rossano, è stata bandita lo scorso luglio 2022 ed il suo espletamento ha avuto la durata di circa 10 mesi. Il nuovo appalto unico dell’igiene urbana, che avrà durata di cinque anni, progressivamente sta andando in esecuzione.