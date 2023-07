Larizza (FIT CISL Calabria): “Garantire futuro occupazionale e sicurezza ai lavoratori di AMACO Spa”

“Il grave incidente verificatosi oggi nel deposito dell’Azienda Amaco spa che ha causato lesioni gravi ad un lavoratore, aggrava le nostre preoccupazioni anche sul fronte della sicurezza. L’azienda come è noto versa in gravi difficoltà economiche e finanziarie che probabilmente non potranno risolversi con una ipotesi di concordato e il fallimento potrebbe precludere delle alternative possibili a garanzia dell’occupazione dei lavoratori e della mobilità nel territorio Cosentino. Sollecitiamo ancora una volta gli Amministratori Giudizari, il Comune di Cosenza e il Consorzio Cometra per una urgente e opportuna riunione congiunta con le OO.SS. al fine di valutare percorsi positivi che diano certezze per il futuro dei lavoratori e adeguati servizi per la comunità”.

Così in una nota il segretario generale FIT CISL Calabria, Giuseppe Larizza.