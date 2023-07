Il vicepresidente del Consiglio regionale Caputo: “Caruso ha ostacolato per mesi Arrical e adesso chiede scatto. Ridicolo”

“Fanno sorridere le dichiarazioni del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che adesso, dopo aver ostacolato per mesi il lavoro dell’Autorità rifiuti e risorse idriche Calabria, chiede alla Regione e proprio ad Arrical di affrontare immediatamente l’emergenza mare sporco, come se i Comuni in questa partita possano avere un ruolo da semplici spettatori.

Il Comune di Cosenza, è utile ricordarlo, ha aderito solo pochi giorni fa ad Arrical, ritardando così la costituzione del Consiglio direttivo e la piena operatività di questa nuova realtà.

È ridicolo, dunque, che proprio il sindaco Caruso adesso si lamenti di Arrical e chieda, dopo aver rallentato per mesi il suo lavoro, un’accelerazione in merito al problema depurazione.

L’onestà intellettuale è un optional, ma almeno la coerenza dovrebbe essere un faro per chi fa politica e per chi guida una delle più importanti città della Calabria”.

Lo afferma in una nota Pierluigi Caputo, vice presidente del Consiglio regionale della Calabria.