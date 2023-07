Straface (FI): “Mare pulito è nostra priorità. Politica di tolleranza zero verso chi inquina”

”È iniziata una nuova stagione estiva sui nostri meravigliosi 800 chilometri di coste, e la nostra priorità è fare in modo che le nostre acque siano pulite e accoglienti. Anche quest’anno l’attenzione è massima, i controlli sono serrati, tutti gli strumenti i salvaguardia e pulizia sono stati messi in campo dal Presidente Occhiuto. Portiamo avanti la nostra politica di tolleranza zero verso chi inquina, perché il mare è patrimonio di tutti e come tale va preservato”. È quanto dichiara Pasqualina Straface, Consigliere regionale di Forza Italia in Calabria.