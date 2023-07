Precipita con quad in un burrone nel Cosentino: recuperato

I tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, allertati dalla Centrale Operativa del 118 di Cosenza, sono intervenuti per un 60enne originario di Longobucco precipitato, per un centinaio di metri, in un burrone con il proprio quad. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nell’area denominata “Pietra della ‘Gnazzidda”, nel Parco Nazionale della Sila.

Tecnici del CNSAS Calabria, congiuntamente ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza e i Vigili del Fuoco, dopo averlo raggiunto lo hanno stabilizzato ed imbarellato.

Il 60enne, che presentava diversi traumi, è stato recuperato con verricello da un elicottero Drago dei Vigili del Fuoco proveniente da Catania per il trasporto in ospedale.