La strada statale 107 “Silana Crotonese” è provvisoriamente chiusa al traffico a causa di un incidente avvenuto al km 83, in località San Giovanni in Fiore (CS).

Per cause in corso di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione e, nell’impatto, tre persone sono rimaste ferite.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.