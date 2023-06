La presidente Succurro riceve in Provincia la Pirossigeno Cosenza: “Lo sport ha un grande valore sociale ed è guida per i nostri giovani”

«Lo sport ha un grande valore sociale ed educativo per i nostri giovani, ai quali sa insegnare il sacrificio e la fatica necessari per ottenere risultati importanti e in generale per affrontare la vita e le sfide che la società ci pone davanti. Il traguardo che avete conquistato ne è prova ed è la giusta ricompensa di un lavoro di squadra messo in campo con determinazione»: con queste parole la Presidente della Provincia Rosaria Succurro ha accolto la Pirossigeno Cosenza nella splendida Sala degli Specchi del Palazzo del Governo, congratulandosi per la vittoria ai play Off e la promozione della squadra in Serie A.

La Presidente ha anche sottolineato che «vostro tramite questa sera vogliamo celebrare lo sport in tutte le sue manifestazioni e la sua capacità di diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto delle persone e dell’osservanza delle regole – principi fondanti di ogni società. Ed è importante ricordare che rappresenta uno straordinario strumento di vita, in grado di costruire abilità utili in qualsiasi contesto operativo».

Rosaria Succurro ha quindi consegnato al patron rossoblù Eugenio Piro – e idealmente a tutta la squadra – una targa celebrativa, ricevendo in cambio la divisa ufficiale della squadra che la Presidente ha subito indossato.

Ringraziamenti per l’accoglienza sono stati altresì espressi dal Vice Presidente Gaetano Piro e dal tecnico Leo Tuoto, che si sono detti entrambi orgogliosi della loro squadra e del risultato raggiunto.