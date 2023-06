Sicurezza sul lavoro e tutela della salute, Ecoross riconosciuta “modello di eccellenza” dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica

Ecoross è stata riconosciuta come un modello di eccellenza nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica dell’Arcidiocesi Rossano-Cariati. Durante una suggestiva Veglia di Preghiera dedicata a San Giuseppe Lavoratore, l’azienda – si legge in un comunicato stampa – è stata elogiata per il suo impegno costante nel garantire un ambiente lavorativo sicuro e nel promuovere la cura e il benessere dei propri collaboratori. L’evento, sul tema “Lavoro e orizzonti di speranza: nuove generazioni e cura della sicurezza”, si è tenuto presso la sala congressi di Ecoross, alla presenza dell’arcivescovo di Rossano Cariati, Mons. Maurizio Aloise, insieme ai rappresentanti del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica. Durante la Veglia sono state espresse dichiarazioni significative che hanno sottolineato le strategie messe in campo dall’azienda per la protezione dei lavoratori.

Mons. Maurizio Aloise ha sottolineato l’importanza di celebrare la tradizionale giornata di San Giuseppe Lavoratore in un contesto inusuale come l’azienda Ecoross, che ha premiato alcuni dei suoi collaboratori per la loro diligenza nell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Ha espresso gratitudine per l’iniziativa e ha evidenziato il messaggio che la Chiesa intende rivolgere a tutti i datori di lavoro, specificando l’importanza di valorizzare la dignità del lavoro e la centralità della persona umana, non solo come responsabilità aziendale, ma anche come parte integrante della missione e della visione imprenditoriale.

Walter Pulignano, amministratore unico di Ecoross, ha manifestato grande orgoglio per essere stato individuato quale esempio virtuoso dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica. Ha evidenziato come il costante investimento di Ecoross nella sicurezza sul lavoro sia stato ripagato non solo dal riconoscimento esterno, ma anche dalla soddisfazione dei propri collaboratori che sono stati premiati. Si è soffermato infine sull’importanza di investire nel settore della sicurezza poiché ciò consente non solo di evitare incidenti, ma contribuisce anche all’aumento della produttività e al benessere complessivo dell’azienda.

Bernardina Cicala, segretaria del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica della Diocesi Rossano-Rossano, ha evidenziato l’importanza di sensibilizzare sulla sicurezza sul lavoro, specialmente in un contesto territoriale, quello della Sibaritide, in cui sono stati registrati casi di incidenti mortali. Ha sottolineato il ruolo fondamentale del lavoratore come elemento centrale nella responsabilità condivisa tra azienda e dipendente, elogiando l’approccio positivo del MLAC nell’individuare e valorizzare le buone pratiche del territorio, quali l’azienda Ecoross, che si impegna concretamente nella tutela della sicurezza dei lavoratori.

L’Ing. Antonio Reda, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ecoross, ha rimarcato la specificità dell’azienda nei suoi costanti sforzi per garantire un ambiente lavorativo sano e sicuro, evidenziando le importanti misure adottate per il benessere dei propri collaboratori, con l’obiettivo di minimizzare gli incidenti sul lavoro, ridurre l’assenteismo e ottenere vantaggi sia a livello umano sia a livello economico per l’azienda stessa. Tematiche, queste, ribadite anche dal dipendente Ecoross Gennaro Laudonio che, attraverso la propria testimonianza, ha espresso gratitudine e orgoglio sia per essere stato premiato per l’uso corretto e puntuale dei DPI sia per l’appartenenza ad un’azienda che ha a cura la salute dei propri collaboratori.

Tra i momenti emozionanti l’omaggio di Ecoross all’alto prelato di una barca che simboleggia la vita del Cristiano, realizzata dall’artista Massimo Marchiori con materiali di scarto e rifiuti recuperati sulla spiaggia. Un’ulteriore testimonianza dell’amore di Ecoross per l’ambiente e per l’arte che da sempre caratterizza la sua mission.