Cosenza: l’Amministrazione comunale partecipa alle iniziative per i 100 anni dell’Aeronautica militare

L‘Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso non ha voluto far mancare la sua presenza alla inaugurazione, ieri, della mostra itinerante dell’Aeronautica militare, allestita presso le sale espositive della Provincia di Cosenza (ex Mam di corso Telesio) in occasione delle celebrazioni per i cento anni dalla costituzione della stessa Aeronautica.

Il Sindaco Franz Caruso, impossibilitato a partecipare per sopravvenuti impegni istituzionali, ha delegato a presenziare all’importante appuntamento il consigliere Francesco Turco che ha tagliato il nastro tricolore insieme al Generale di Brigata Romeo Paternò, Vice Comandante del Comando Scuole della 3^ Regione Aerea e al Generale Giovanni Francesco Adamo, Capo del 5° Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica.

La mostra, che resterà aperta fino al 28 maggio, negli orari 09:00/12:00 e 15:00/19:00, è articolata in un interessantissimo percorso attraverso il quale è possibile ripercorrere storia, capacità e tradizione dell’Arma azzurra che, seguendo la linea del tempo, proietta il visitatore dalle origini verso il futuro.

Nell‘esposizione sono presenti anche uniformi storiche ed equipaggiamento militare di volo. Tra i vari cimeli, particolare significato assume la divisa appartenuta al Maggiore cosentino Mario Martire, medaglia d’argento al Valor Militare.

Dopo l’inaugurazione della mostra, le celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica Militare sono proseguite al Teatro Rendano dove si è tenuto il Concerto della Fanfara della Terza regione aerea del comando scuole della stessa Aeronautica Militare.