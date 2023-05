Mercato ittico Corigliano-Rossano: in arrivo 300mila euro per la riqualificazione

Il Comune di Corigliano-Rossano è risultato aggiudicatario di un bando regionale da 300mila euro per finanziare interventi di riqualificazione delle strutture portuali e di automazione per quanto riguarda l’asta del mercato ittico. Con questo progetto sarà aumentata la dotazione di attrezzature e impianti finalizzati al miglioramento dei processi produttivi e adeguamenti normativi, il recupero architettonico, l’igienico-sanitario, il risparmio idrico ed energetico, la sicurezza negli ambienti di lavoro, il comfort e la fruizione da parte dei portatori di handicap. Particolare sarà il focus sull’automazione e la modernizzazione dell’asta ittica, con l’introduzione di nuovi software per la contrattazione e l’elaborazione amministrativa mentre in supporto agli addetti alla movimentazione sarà introdotto un sistema di trasporto automatizzato.

“Si tratta di un intervento epocale – ha commentato il Sindaco Flavio Stasi – che porterà il nostro mercato ittico ad essere innovativo e competitivo. In questo momento paghiamo lo scotto di una dotazione infrastrutturale obsoleta e vecchia di venti anni, che prevede procedure analogiche lente, faticose e macchinose. Grazie al finanziamento intercettato, l’ennesimo di questa Amministrazione, renderemo il nostro mercato ittico fra i più avanzati e funzionali della Regione”.