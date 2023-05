Demolizioni, il movimento ‘CoriglianoRossano Pulita’: “Il coraggio e la determinazione dell’amministrazione Stasi”

“Si sono concluse a seguito delle ordinanze nn. 33, 34 e 35 del sindaco Flavio Stasi, le demolizioni che hanno interessato gli ex lidi delle Sirene, Nettuno ed Europa sul lungomare di Schiavonea.

Quest’ultimo intervento avvenuto lo scorso 9 maggio si è concluso in tempi particolarmente celeri grazie al supporto dei dipendenti comunali del manutentivo, dell’ufficio ambiente e dell’unità de.co.ro.

Un percorso di legalità e di ripristino della bellezza che ha portato alla restituzione di pezzi di spiaggia per troppo tempo sottratti alla disponibilità della cittadinanza come quelli situati a Gammicella, Fossa e Zolfara.

Edifici degradati e pericolanti che deturpavano la bellezza di una risorsa preziosa come il mare e che attraverso scelte coraggiose e coerenti dell’Amministrazione comunale sono stati finalmente abbattuti.

Rispetto al risanamento del territorio le idee sono state sempre molto chiare ed i risultati raggiunti sono straordinari.

Quel cemento non era solo un problema di paesaggio e di sicurezza ma ostacolava uno sviluppo sostenibile e depotenziava la capacità di attrazione turistica.

Scelte importanti ed in controtendenza rispetto all’inerzia che purtroppo si è registrata in passato in materia ambientale e di tutela del territorio.

Al riguardo è paradossale che oggi qualcuno, abituato probabilmente a fare l’elenco di tutti i premi in cui la nostra città non è anniverata, piuttosto di dare il giusto merito a questa storica e straordinaria attività, punti il dito, per esempio per la bandiera blu. Il dato è un altro: Corigliano-Rossano per la prima volta nella storia della città unica e dei comuni estinti si è potuta candidare grazie agli interventi messi in campo dall’Amministrazione ed aspira ad essere tra i 19 comuni su 400 della Calabria di questo elenco.

Dagli interventi sui depuratori alle riqualificazioni, dall’allestimento di servizi sulla spiaggia alle demolizioni degli ultimi anni e degli ultimi giorni, questi sono gli step che stiamo compiendo e che porteranno la città a questo e ben altri riconoscimenti.

In pochi credevano che un’Amministrazione avrebbe avuto il coraggio e la capacità di intervenire su questi manufatti, alcuni dei quali opprimevano letteralmente la spiaggia ed il paesaggio, e demolirli. Su questo come su altri temi, tutti hanno dovuto ricredersi e da tutta Italia campeggiano le foto di questi giorni, facendo diventare Corigliano-Rossano una città simbolo della legalità, del coraggio e del rispetto del litorale.

Citando lo storico direttore di Repubblica.it e vicedirettore di Repubblica proprio commentando le foto del sindaco sulle demolizioni di Corigliano-Rossano, “un’altra Calabria è possibile”, e ci stiamo lavorando giorno dopo giorno”.

Così in una nota il movimento “CoriglianoRossano Pulita”.